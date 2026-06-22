Urgent : Les services du FMI concluent une mission au Sénégal

Washington, DC : Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Mercedes Vera Martin, cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, s’est rendue au Sénégal du 15 au 19 juin pour évaluer l’évolution de la situation macroéconomique et les perspectives, et a tenu des discussions avec les autorités sénégalaises sur leurs projets pour relever les défis à venir.

Au terme de la mission, Mme Vera Martin a fait la déclaration suivante :

« L’équipe du FMI a tenu des discussions techniques ouvertes et constructives avec les autorités sénégalaises. L’équipe a salué l’engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée de données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence. Elle a également salué les réformes institutionnelles visant à unifier les fonctions de gestion de la dette, mesure corrective essentielle dans le processus de régularisation de ces erreurs de déclarations. La poursuite d’actions décisives sera essentielle pour favoriser les progrès vers la clôture du dossier de misreporting.

« L’économie sénégalaise a fait preuve de résilience, même si elle est confrontée à une situation économique difficile dans un contexte mondial éprouvant. La croissance du PIB réel a atteint 6,7 % en 2025, portée par une forte expansion du secteur des hydrocarbures. Le déficit du compte courant s’est sensiblement réduit en 2025, sous l’effet des exportations de pétrole et de la compression des importations. Le déficit budgétaire global s’est fortement réduit, passant de 13,4 % du PIB en 2024 à 6,4 % du PIB en 2025, principalement grâce à la rationalisation des dépenses, mais les vulnérabilités budgétaires et liées à la dette demeurent élevées. Les perspectives à court terme sont soumises à des risques élevés. La hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient devrait exercer une pression supplémentaire sur les finances publiques du Sénégal cette année, compte tenu du coût budgétaire des subventions non ciblées. Dans un contexte de vulnérabilités élevées liées à la dette, l’accentuation de l’incertitude mondiale et le durcissement des conditions financières pourraient aggraver davantage les pressions de financement.

« Les discussions ont porté sur l’évaluation de l’impact de la guerre au Moyen-Orient sur l’économie et les finances publiques sénégalaises ; l’examen des besoins et conditions de financement pour le reste de l’année ; et la conception de réformes visant à stimuler la croissance, à renforcer les filets de protection sociale et à consolider la gouvernance.

« Les autorités ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI. Les services du FMI continueront de dialoguer avec les autorités sur leurs politiques et priorités de réforme susceptibles d’être appuyées par un accord avec le FMI. Celles-ci comprennent des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable.

« Nous réaffirmons notre engagement à accompagner le Sénégal en ces temps difficiles.

« L’équipe du FMI tient à remercier les autorités sénégalaises pour leur accueil chaleureux, leur excellente coopération, ainsi que la franchise et la qualité des échanges tout au long de la mission. »

Au cours de la visite, l’équipe du FMI a rencontré M. Ahmadou Al Aminou Lo, Premier Ministre ; M. Cheikh Diba, Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ; M. Bassirou Sarr, Ministre auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ; M. Allé Nar Diop, Ministre auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération ; et M. François Sène, Directeur national de la BCEAO ; ainsi que plusieurs hauts responsables.rp