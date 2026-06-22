Mondial 2026 : Le Port Autonome de Dakar en union sacrée derrière les lions face à la Norvège

À l’approche du choc crucial entre le Sénégal et la Norvège pour la deuxième journée du Groupe I, l’effervescence mondialiste gagne les poumons économiques de la capitale, Port Autonome de Dakar (PAD) en tête. L’institution portuaire mobilise ses plateformes pour relayer le mot d’ordre de la ferveur nationale, transformant les terminaux logistiques en relais de soutien au onze national.

La fièvre de la Coupe du monde s’empare des places fortes de l’économie sénégalaise. Le Port Autonome de Dakar vibre ce lundi à l’unisson derrière les Lions de la Teranga, engagés dans un duel déterminant face au bloc scandinave. En marge des opérations de manutention sur les quais, la direction générale et les agents du PAD s’associent à l’élan populaire pour pousser les Gaïndés vers la victoire.

« Manko Wouti Ndam Li » : l’ingénierie du patriotisme d’entreprise

Le PAD s’approprie les codes de l’émotion collective pour renforcer la cohésion de son capital humain autour d’un slogan fort :

Le mot d’ordre : « Manko Wouti Ndam Li » (S’unir pour décrocher la victoire), une formule brandie dans les ateliers et les bureaux pour matérialiser la force d’un peuple.

Le levier identitaire : La direction utilise ce rendez-vous sportif planétaire pour consolider la fierté d’une nation et l’engagement citoyen au sein de ses effectifs.

L’équation sportive : Après les premiers arbitrages de la compétition, ce match face à la Norvège s’annonce comme le tournant tactique pour le leadership du Groupe I.

La posture citoyenne au-delà de la performance portuaire

Cette mobilisation corporate illustre la stratégie d’ancrage social du PAD, qui s’évertue à lier performance industrielle et participation aux grands événements de la vie nationale. En se positionnant comme un supporter de premier plan, l’entreprise entend faire résonner la voix du secteur économique derrière les choix tactiques d’Aliou Cissé.

Pour le top-management, la communion autour de l’équipe nationale transcende les clivages professionnels et projette les valeurs de performance et de solidarité du port sur la scène internationale. Les yeux de la presqu’île sont désormais rivés sur le coup d’envoi de cette confrontation au sommet.