10 des mensonges de Donald Trump sur le coronavirus

Dans une crise comme celle du Covid-19, un chef d’État se doit d’être digne de confiance.

Le président américain ne fait que semer chaos, confusion et désinformation.ÉTATS-UNIS – Donald Trump a une réputation de menteur bien établie, avec plus de 16.000 mensonges à son actif en trois ans de mandat, selon les décomptes des médias. Confronté à l’épidémie liée au coronavirus, il a passé des semaines à minimiser au lieu de préparer son pays et a donc, encore une fois, multiplié les entorses à la vérité.



Les mots ont des conséquences, et le torrent de mensonges du président américain a sans aucun doute causé des dégâts. La plupart restent cependant difficiles à quantifier. Ses mensonges sur l’aide apportée à Porto Rico après l’ouragan Maria ont-ils eu un impact sur le soutien réel alloué à l’île par le gouvernement? Ses allégations sans fondement selon lesquelles les éoliennes seraient cancérigènes ont-elles affecté le secteur des énergies renouvelables? Son bulletin météo retouché au feutre sur l’ouragan Dorian a-t-il mis en danger les habitants de l’Alabama ?

Les dégâts causés par ses mensonges sur le coronavirus sont plus immédiats. Dans certains cas, ils contribuent à causer la mort de citoyens. Voici, ci-dessous dix des mensonges les plus néfastes de Donald Trump sur le coronavirus: