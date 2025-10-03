🚨 Crue du fleuve Sénégal : Bakel, Matam, Podor, Dagana et Saint-Louis sous haute alerte !

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé une alerte ce jeudi à l’endroit des populations riveraines du fleuve Sénégal, notamment dans les départements de Bakel, Saint-Louis, Matam, Podor et Dagana, en raison d’un risque élevé de crue, susceptible d’entraîner des débordements importants.

Selon les prévisions hydrologiques couvrant la période du 2 au 5 octobre 2025, une hausse significative du niveau du fleuve est attendue. À Bakel, dans la région de Tambacounda, un dépassement de la côte d’alerte est même envisagé d’ici le 5 octobre.

Le ministère a rappelé que le bassin du fleuve Sénégal, et particulièrement son haut-bassin (stations de Bafing Makana et de Gourbassi), a connu d’intenses précipitations ces dernières semaines, à l’origine de cette montée des eaux.

Face à cette situation, les populations riveraines ainsi que les acteurs économiques installés près du fleuve sont appelées à faire preuve d’une vigilance renforcée et à prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour réduire les risques liés à d’éventuelles inondations.

Zones concernées par l’alerte

Dans le département de Bakel, l’alerte concerne notamment les communes de Ballou (avec les localités d’Arroundou Yaféra Golmi et Kounghany), de Moudéry (Tuabou), de Diawara, entre autres.

Dans le département de Matam, les zones à risque incluent la commune de Matam, le hameau de Belly Diallo, les communes de Nguijilone, Dembancané, Lobaly, ainsi que les villages de Goumal ,Tchimping Demba Kané et Waoundé.

Dans le département de Podor, les zones vulnérables sont réparties dans les arrondissements de : Cas-Cas : Dioudé Diabé, Walaldé, Aram, Medina Ndiatbé, Cas-Cas. Thillé : Déguimbéré, Dara Salam, Fanaye Walo, Dimath, Walo. Saldé : Wassétaké, Barobé, Saldé, Toufndé Gandé, Ganguel, Sinthiou Amadou Mairam, Thikité.

D’autres localités de l’arrondissement de Gamadji Saré sont également visées, telles que Dado, Goumel, Fonde Ass, Diatar, Mboyo, Korkadie, Guédé Wouro, Gamadji Saré, entre autres.

À Saint-Louis, les quartiers concernés sont : Leybar Balnéaire, Khar Yalla, Darou Marmiyal, Cité Vauvert, Pointe Nord (Hydraulique), Hydrobase, Goxu Mbathie, Pikine, Diaminar Ganaw Rail, Djoloféné (Gorée), Léona Eaux Claires, Diamaguène, Balacosse, Sor Daga, Sor Diagne et Médina Chérif.

Dans le département de Dagana, l’alerte touche notamment les localités de Thiabakh (derrière la SONATEL), Diamaguène (face à la RN2), Ndaw, Khouma, Gaé 2 (virage RN2) et Touba Thiabakh.

Le ministère assure qu’un suivi permanent de l’évolution de la situation est mis en place, en collaboration étroite avec l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) et les services techniques concernés. Toutes les informations utiles seront communiquées régulièrement afin de permettre aux populations de se préparer et de réagir efficacement en cas d’aggravation de la situation.