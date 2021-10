Le choix du chef de l’Etat, Macky Sall, et chef de la mouvance présidentielle -Benno Bokk Yaakar- n’est pas du tout apprécié dans la capitale de la région méridionale du Sénégal. Vingt-quatre heures après la publication de la liste des candidats retenus par la mouvance présidentielle pour la représenter à la municipale et à la départementale 2022, de nombreuses voix se sont fait entendre dans les rues de Ziguinchor. Et à l’unanimité, tous sont d’avis que Macky Sall a trahi Abdoulaye Baldé et qu’un grand boulevard est tracé pour Ousmane Sonko.

Ziguinchor n’est pas d’accord avec le choix de Macky Sall de faire de Benoit Sambou comme de Seydou Sané ses candidats aux joutes électorales locales à venir. Vingt-quatre heures après la publication officielle des listes, un vent de révolte est né en Casamance. A Ziguinchor, capitale régionale, en dehors des plénipotentiaires et de leurs partisans peu sont les militants du parti présidentiel a avoir applaudi à cette décision de Macky Sall. Et tous ont reconnu que s’il voulait offrir la mairie à Ousmane Sonko, le chef de la coalition Benno ne s’y prendrait pas autrement. Parce que, même si Ziguinchor est devenu “le bastion de Ousmane Sonko” et qu’il y a peu de chance qu’un candidat désigné par le régime puisse l’inquiéter, l’homme que Macky Sall a voulu écarter des locales est, d’abord, un enfant du pays.

Fort d’une riche carrière professionnelle et politique, le maire Abdoulaye Baldé n’est pas un de ses mal aimés de Ziguinchor pour avoir réussi à diriger la mairie pendant 12 ans. “Je suis dans le mouvement présidentiel, Seydou Sané me connait très bien et Benoit Sambou me connait; très bien puisque c’est nous qui l’avions accueilli ici. Mais, ils ne font pas le poids devant Abdoulaye Baldé.” A fait savoir Boubacar Ba. Pour cet homme qui se réclame toujours de la coalition présidentiel, “il n’y a pas que choix gagnant dans cette sélection de Macky Sall.”

Comme lui, nombreux sont les Ziguinchorois interpellés par Kéwoulo qui pensent que, avec “cette trahison de Macky Sall”, c’est la coalition présidentielle qui va perdre ce qu’il avait réussi à sauvegarder grâce à Abdoulaye Baldé. “Aussi longtemps qu’il ne trahira pas les Ziguinchorois, nous serons toujours avec Baldé. Je ne sais pas dans l’avenir, mais aujourd’hui un homme politique capable de déboulonner Abdoulaye Baldé, ici, je ne le vois pas. Parce que Baldé est un homme bien.” A fait savoir Lamine Dramé, un notable de Ziguinchor. ,