Ziguinchor : les travailleurs municipaux en sit-in pour réclamer l’application des augmentations salariales

Les travailleurs municipaux de la mairie de Ziguinchor ont tenu, ce mercredi 24 septembre, un sit-in pour exiger le paiement effectif de leurs nouvelles rémunérations. Ces augmentations sont prévues par l’accord signé le 10 juillet 2025, qui aligne les salaires des agents municipaux sur ceux de la fonction publique d’État.

Joint au téléphone par le correspondant de PressAfrik, Habib Ngoundiam, secrétaire général des travailleurs des collectivités territoriales, section de Ziguinchor, a rappelé que la mesure concerne 153 agents, dont 52 fonctionnaires, pour une enveloppe globale estimée à environ 11 millions de francs CFA par mois.

Selon lui, la mairie dispose largement des ressources nécessaires pour honorer cet engagement. « Nous savons ce que nous collectons par jour. La mairie est capable de régler cette question », a-t-il déclaré, soulignant que le budget annuel de l’institution s’élève à près de 5 milliards de francs CFA.

Le syndicaliste insiste sur le caractère impératif de ces dépenses. « Ce sont des obligations légales. La mairie doit s’exécuter », a-t-il martelé.

En attendant une réponse des autorités municipales, les travailleurs ont prévenu qu’ils comptent maintenir la pression jusqu’à l’application effective de la revalorisation salariale.