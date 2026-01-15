Ziguinchor : Un jeune perd la vie dans un accident après le match Sénégal–Égypte

La victoire du Sénégal contre l’Égypte en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations n’a malheureusement pas fait que des heureux. Un grave accident de la circulation s’est produit sur la route menant à l’hôpital régional de Ziguinchor, en passant par le marché Grand Dakar.

Alors que des supporters manifestaient leur joie dans les rues, deux conducteurs de motos sont entrés en collision sur cet axe. Les deux victimes ont été grièvement blessées et évacuées en urgence au Centre hospitalier régional de Ziguinchor.

L’un des blessés, identifié sous le nom d’Omar, originaire de Touba et âgé d’une trentaine d’années, a malheureusement succombé à ses blessures.

Le second conducteur est actuellement pris en charge au service de soins intensifs.

Selon nos sources, le jeune décédé était un commerçant bien connu au marché Mariama Diédhiou, communément appelé marché “Nguelaw”. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional, en attendant les formalités d’usage.

Avec GMS