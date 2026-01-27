Ziguinchor : Idrissa Benjamin Sané multiplie les rencontres avec les autorités religieuses et traditionnels

Dans le cadre de sa tournée baptisée « Guissé-bi ak Maggou Deumb yi », le journaliste-communicant Idrissa Benjamin Sané poursuit ses prises de contact avec les figures religieuses, traditionnelles et communautaires de Ziguinchor.

À ce titre, il a été reçu en audience par le Roi de Kalabone (Oussouye), Sa Majesté Koudiossobo Diatta. Cette visite de courtoisie s’inscrit dans une dynamique de renforcement d’une relation fraternelle vieille de près de vingt ans.

Ancien collègue journaliste d’Idrissa Benjamin Sané, le souverain est reconnu pour son humilité et son sens du partage de l’information.

La tournée s’est également poursuivie chez Chérif Chamsidine Boun Aidara, président de la Fédération des Associations Religieuses et des Communautés. Ce dernier a salué la démarche du journaliste-communicant, rappelant leur longue relation, avant de formuler des prières et bénédictions pour la réussite de ses projets et son engagement en faveur du développement durable de la Casamance.

Idrissa Benjamin Sané a aussi effectué une visite auprès de l’imam Ismaël Aidara, imam ratib de la Grande Mosquée de Ziguinchor, auprès duquel il a recueilli des prières et des bénédictions.

Selon des sources proches, une visite auprès de l’évêque de Ziguinchor est également prévue dans les prochains jours.

Même si Idrissa Benjamin Sané n’a pas encore officialisé une éventuelle candidature à la mairie de Ziguinchor, des initiatives de jeunes commencent à se structurer pour promouvoir son profil. Ils estiment que le journaliste-communicant dispose de l’expérience, du réseau et de la vision nécessaires pour insuffler un nouveau souffle au développement de la capitale du Sud.