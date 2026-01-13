Ziguinchor : Idrissa Benjamin SANÉ multiplie les rencontres avec les figures de référence de la ville.

Le journaliste-communicant Idrissa Benjamin SANÉ a entamé, depuis dimanche dernier, une série de rencontres avec des personnalités influentes et respectées de la belle ville de Ziguinchor.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’écoute active, de concertation et de réflexion stratégique sur l’avenir de la capitale régionale du Sud et, plus largement, de la Casamance, une zone confrontée à d’importants défis sociaux, économiques et politiques.

Placée sous l’intitulé évocateur « Guissé-bi ak Maggou Deumb yi » (la concertation avec les sages), cette tournée a démarré par une audience accordée par l’ambassadeur Saliou Cissé, figure emblématique du Collectif des Cadres Casamançais.

Les échanges ont porté sur les enjeux majeurs de développement de Ziguinchor, la consolidation de la cohésion sociale, la paix durable en Casamance ainsi que les perspectives d’avenir pour la jeunesse.

À cette occasion, Idrissa Benjamin SANÉ a reçu des conseils avisés et des encouragements, qu’il affirme accueillir « avec respect, humilité et sens des responsabilités ».

Dans la continuité de cette série de consultations, il a également été reçu par Robert Sagna, ancien maire de Ziguinchor et ancien ministre d’État.

Cette rencontre, hautement symbolique, a été marquée par un échange intergénérationnel autour des valeurs de leadership, d’engagement citoyen et de service public.

Un moment fort de transmission d’expérience, ponctué de recommandations et de bénédictions pour les défis à venir.

La tournée s’est poursuivie ce lundi avec une audience accordée par Abdoulaye Baldé, ancien maire de Ziguinchor.

Les discussions ont essentiellement porté sur les intérêts stratégiques de la ville, les enjeux de gouvernance locale, ainsi que les attentes pressantes des populations ziguinchoroises en matière de développement, d’emploi et d’amélioration du cadre de vie.

Parallèlement à ces rencontres, une dynamique citoyenne portée par des jeunes de Ziguinchor commence à prendre forme autour du cadre dénommé « IBS2027 – Ziguinchor Rek ». Cette plateforme appelle à une mobilisation en faveur du journaliste-communicant, mettant en avant son parcours, son ancrage local et sa vision qu’ils jugent innovante pour l’avenir de la ville.

Si Idrissa Benjamin SANÉ n’a, pour l’heure, officialisé aucune candidature, les initiateurs de ce mouvement poursuivent un travail de sensibilisation et de mobilisation citoyenne autour de son profil, qu’ils estiment capable d’insuffler un nouveau souffle à la gouvernance locale.

À l’approche de l’échéance 2027, ces rencontres successives traduisent une volonté affirmée de s’appuyer sur l’expérience, la sagesse des aînés et l’énergie de la jeunesse afin de mieux préparer l’avenir de Ziguinchor, dans un esprit de dialogue, d’unité et de développement durable.