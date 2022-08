Ziguinchor: Les habitants de Toubacouta et Bourofaye rendent grâce à Babacar Touré et Me Ly par la prière

Les habitants des villages de Toubacouta et de Bourofaye, composés d’hommes et de femmes, accompagnés de leurs imams ont pris d’assaut très tôt ce matin le domicile familial du journaliste et directeur de publication de Kewoulo, Babacar Touré. A Ziguinchor pour y effectuer des prières à l’endroit de Me Clédor Ciré Ly et du journaliste qui ont eu le courage un dossier presque indéfendable.

Selon des membres de cette délégation composée de l’imam de Toubacouta, Mamadou Lamine Fakéba Diémé, “ce déplacement est un signe de reconnaissance à l’endroit de Babacar Touré et de Me Ciré Clédor Ly pour le soutien déterminant que ces deux grands messieurs ont apporté aux personnes des villages précités qui ont été interpellées suite à la tuerie qui a lieu dans la foret de Boffa Bayotte.”

A travers cette prière organisée au domicile de Babacar Touré, les hôtes du jour ont voulu témoigner toute leur gratitude envers ces deux citoyens sénégalais qu’ils considèrent comme leurs bienfaiteurs. “C’est leur combat acharné, leur abnégation et leur courage qui ont valu la libération des membres de notre village qui ont été injustement détenus en prison pendant plus de quatre ans dans le carde de cette affaire dite de Boffa Bayotte, une affaire à laquelle nous ne savons rien.”

Mieux, les habitants des villages de Toubacouta et de Bourofaye se sont dit être dans l’obligation d’effectuer cette visite de prière pour confier à Dieu leur bienfaiteurs, Babacar Touré et Me Clédor Ciré Ly, et demander au Tout Puissant de les bénir dans tous leurs projets. Par ailleurs, la délégation dit vouloir montrer à Babacar Touré et à Me Clédor Ciré Ly combien les habitants de Toubacouta et Bourofaye sont heureux de voir que leur soutien ait permis à leurs parents d’êtres sorti de prison.

Source: Kewoulo