Ziguinchor : Fermeture des boîtes de nuit et bars par les autorités locales

Les autorités ont procédé ce samedi 20 septembre à la fermeture de plusieurs bars et boîtes de nuit de la ville, lors d’une descente surprise menée par les forces de police. Cette opération, à caractère inopiné, marque le début d’une nouvelle phase de régularisation des établissements accueillant du public en grand nombre.

Selon des informations recueillies par GMS, cette décision s’inscrit dans une volonté des autorités de mieux encadrer les lieux de divertissement nocturne, souvent pointés du doigt pour leur non-conformité aux normes en vigueur. Il s’agit notamment de garantir le respect des règles en matière de sécurité, d’hygiène, et de licences d’exploitation.

Les établissements concernés resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, les autorités précisent que les lieux respectant les normes réglementaires pourront rouvrir leurs portes après vérification. En revanche, ceux qui ne seront pas en règle ne seront plus autorisés à opérer.

Cette mesure vise à instaurer un meilleur contrôle dans un secteur souvent jugé trop permissif, tout en assurant la sécurité des usagers et des riverains.

Avec GMS