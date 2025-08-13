Ziguinchor : Démolition illégale d’un bâtiment à Boucotte Sindian, le maire Djibril Sonko attendu ce jeudi au commissariat de Yamatogne

C’est un dossier qui risque de faire bruit dans le sud pays, après l’interpellation des dix agents municipaux par la police pour leur implication présumée dans la démolition illégale d’un bâtiment situé à Boucotte Sindian, en périphérie de la commune.

Dix agents municipaux impliqués dans la destruction illégale d’un bâtiment situé dans le quartier de Boucotte Sindian, en périphérie de la commune, ont été arrêtés par la police.

Les interrogations se multiplient quant à l’éventuelle implication du maire, Djibril SONKO, après le second retour de parquet pour les dix employés municipaux. Ils vont passer la nuit au commissariat central.

Par ailleurs, c’est au tour du maire de commune Djibril SONKO attendu ce jeudi au commissariat de Yamatogne