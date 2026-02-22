Ziguinchor : Attestation de visite technique, ONA2J dénonce des paiements illégaux et invite les usagers á plus de vigilance

Des usagers dénoncent l’exigence de paiements non réglementaires de 10 000 francs CFA pour l’obtention d’une attestation de visite technique au Service des Mines de Ziguinchor. L’organisation ONA2J appelle à la vigilance et menace de saisir la justice en cas de récidive.

L’Organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (ONA2J) a alerté sur des pratiques présumées d’extorsion au Service des Mines de Ziguinchor, où certains usagers auraient été contraints de payer 10 000 francs CFA pour obtenir une attestation de visite technique.

Dans un communiqué signé par son président Amadou Tom Mbodji, l’organisation précise que ce paiement est illégal et ne repose sur aucune disposition réglementaire. À la suite d’échanges avec le directeur régional des Transports routiers, Papa Amet Ndao, ce dernier a rejeté toute responsabilité institutionnelle et promis des mesures correctives.

ONA2J indique avoir privilégié, à ce stade, la voie du dialogue administratif, tout en avertissant qu’une plainte pourrait être déposée auprès du procureur en cas de nouvelles tentatives d’extorsion.

L’organisation rappelle que seule la présentation physique du véhicule et l’acquittement d’un timbre de 2 000 francs CFA sont requis pour l’obtention du document, invitant les citoyens à dénoncer toute forme de racket.