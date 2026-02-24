«Zale Mbaye était ma copine, Zo Baldé et moi… »: Dabakh passe aux aveux devant les gendarmes

D’après Libération Quotidien dans son édition du mardi 24 février 2026, Abdoul Aziz Diop, surnommé « Dabakh », a reconnu les faits devant les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Keur Massar, dans le cadre d’une vaste opération visant un réseau présumé aux ramifications multiples.

Coincé par les éléments réunis au cours de l’enquête, le mis en cause a admis avoir, depuis « longtemps », des penchants homosexuels. Toujours selon Libération Quotidien, il a confié aux gendarmes avoir contracté le VIH/Sida après plusieurs rapports sexuels non protégés avec Saliou Mbaye, connu sous le surnom de « Zale », qu’il présentait comme sa « copine ». Il a également reconnu avoir entretenu des relations avec d’autres partenaires.

Les résultats des tests de dépistage se seraient révélés positifs, un élément qui modifie radicalement la qualification des faits et alourdit considérablement leur situation judiciaire.

Face à cette situation délicate, leur patronne et collaboratrice, Mame Ndiaye Savon, a choisi de réagir publiquement lors d’un live sur TikTok suivi par plus de 99 000 personnes. Elle a tenu à clarifier sa position et à se protéger juridiquement et moralement : « Désormais tous mes employés cités dans cette affaire ne reviendront plus dans mon entreprise, car je suis une personne digne. Et toute bonne personne doit éviter d’enfreindre la loi », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Je tiens beaucoup à mon entreprise et je ne permets à personne de détruire son image, car je ne fais pas la promotion des actes de contre nature. »

Ces déclarations ont conduit les enquêteurs à entendre d’autres personnes citées dans le dossier. Positif au VIH, Mansour Baldé, alias « Zo », a pour sa part contesté toute relation sexuelle avec Zale Mbaye, bien que ce dernier l’ait mis en cause. Ses explications, jugées confuses, n’ont toutefois pas permis de lever les nombreuses zones d’ombre autour de son rôle présumé dans l’affaire.

Selon des sources de Seneweb, après avoir ordonné une délégation judiciaire à la Brigade de Recherches de Keur Massar pour identifier et interpeller toutes les personnes impliquées, le magistrat instructeur a entamé la phase des auditions au fond. Il a commencé à interroger la première vague de personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui.

L’enquête, qualifiée de « tentaculaire » par le journal, est pilotée par la Brigade de Recherches de Keur Massar, qui serait proche de procéder à sa trentième arrestation dans ce dossier. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision l’ampleur du réseau et les responsabilités individuelles des personnes interpellées.