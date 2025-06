Chef de service du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, le commissaire Ousmane Diop a livré les détails de l’enquête sur la mort de Modou Mbacké Ndiaye, agressé le 5 juin 2025, devant son domicile à Afia 6.

Comme annoncé récemment par Seneweb, un sixième suspect a été arrêté au rond-point EDK de Sicap Mbao, en possession de trois pilules d’ecstasy, alors qu’il se rendait dans une auberge où il avait rendez-vous avec sa petite amie.

Modou Mbacké Ndiaye tué pour 8 millions f CFA

Sur procès-verbal, il a reconnu sans ambiguïté les faits. Mouhamed N. a précisé qu’il tenait le rôle de guetteur sur son scooter, pendant que ses complices, dont C. Ba (déjà déféré au parquet) et un certain D. Salla, portaient les coups fatals à Modou Mbacké Ndiaye.

Après avoir reçu sa part du butin, Mouhamed a acheté un téléphone et des habits

Ce jeune de 21 ans a avoué que le gang a dépouillé Modou Mbacké Ndiaye de ses 8 millions de francs CFA. Mouhamed a reconnu avoir reçu 1 300 000 F CFA, après le partage du butin. Il a acheté un téléphone portable et des habits après avoir reçu sa part du butin.

Au total, six suspects fortement impliqués dans ce crime crapuleux ont été déférés puis écroués par le juge d’instruction.

Le commissaire Ousmane Diop a réagi au micro de la Division Communication et des Relations Publiques de la police nationale. Voici la vidéo.