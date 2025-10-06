En visite à la prison centrale de Rebeuss, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a dressé un constat sans concession sur l’état du système pénitentiaire sénégalais. Face à la presse, elle a dénoncé une surpopulation carcérale « intenable », tout en rappelant que le Sénégal n’a pas construit de nouvelle prison depuis son accession à l’indépendance.

« Il faut avoir le courage de le dire : depuis 1960, notre pays n’a pas bâti une seule prison. Nous avons seulement réhabilité des établissements déjà existants, souvent hérités de la période coloniale », a martelé la ministre, pointant du doigt « un retard historique qu’il faut corriger sans délai ».

Le cas de Rebeuss, symbole d’un système pénitentiaire à bout de souffle, illustre parfaitement la crise : plus de 3 700 détenus y sont actuellement entassés pour une capacité initiale de 800 places, soit un taux d’occupation de plus de 460 %.

Face à cette situation, Yassine Fall a annoncé une série de mesures d’urgence pour désengorger les prisons, notamment par l’accélération des procédures judiciaires, la promotion des peines alternatives à l’incarcération et l’achèvement de nouveaux établissements pénitentiaires.