Washington : Un ancien marine expulsé d’une audition au Sénat pour avoir protesté contre la guerre en Iran (vidéo)

Un vétéran des Marines a été violemment expulsé mercredi d’une audition de la sous-commission des forces armées du Sénat américain après avoir interrompu les débats pour s’opposer à la guerre contre l’Iran.

Identifié par des témoins comme Brian McGinnis, ancien sergent des Marines et candidat du Green Party au Sénat de Caroline du Nord, l’homme a été emmené hors de la salle par les forces de l’ordre après avoir scandé que « personne ne veut se battre dans une guerre contre l’Iran pour Israël ».

McGinnis, habillé d’une tenue militaire, a interrompu le déroulement d’une audition consacrée à la préparation des forces armées américaines, au moment où plusieurs généraux témoignaient. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent les policiers du Capitole en train de le maîtriser et de l’escorter hors de la salle.

Ce geste de protestation s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour du rôle des États-Unis dans le conflit iranien, avec des voix critiques à l’intérieur même de l’armée et des anciens combattants. Officiellement, les Etats Unis admet avoir perdu plus 4 soldats depuis le début de cette guerre