Visite technique au Sénégal: Voici les conclusions de FMI

Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 19 au 26 août 2025 pour discuter de mesures correctives suite au rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025. Cette mission, visant à aborder la mauvaise déclaration de données financières sur 2019-2023, a également permis d’examiner la situation de la dette et d’échanger sur un potentiel nouveau programme soutenu par le FMI. À l’issue de la visite, M. Gemayel a salué l’engagement des autorités : « L’équipe du FMI a félicité les autorités sénégalaises pour leur engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité fiscales, suite à la divulgation d’une importante mauvaise déclaration survenue au cours des dernières années. » Il a ajouté que « des discussions productives ont eu lieu sur des mesures correctives visant à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, à garantir des rapports fiables sur l’exécution budgétaire et à préserver la durabilité fiscale », ciblant les problèmes systémiques identifiés dans le rapport de la Cour des comptes. L’audit de Forvis Mazars a révélé une révision significative de la dette : « Les autorités ont révisé le stock de la dette du gouvernement central de [74,4] % à 111,0 % du PIB fin 2023, principalement en raison de passifs non divulgués. À fin 2024, les statistiques révisées montrent une dette du gouvernement central atteignant 118,8 % du PIB », a précisé Gemayel. Malgré ces défis, l’économie sénégalaise montre de la résilience : « La croissance s’est accélérée à 12,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, portée par une forte expansion du secteur des hydrocarbures après le démarrage des champs de Sangomar et GTA. Cependant, la croissance hors hydrocarbures reste modeste à 3,1 % en glissement annuel, reflétant des défis persistants dans le secteur de la construction en raison d’arriérés de paiement et des difficultés structurelles dans les industries chimiques. L’inflation est restée contenue à 0,7 % en glissement annuel jusqu’en juillet 2025. »

Pour remédier aux causes profondes de la mauvaise déclaration, le FMI a discuté de mesures comme « centraliser les fonctions de gestion de la dette, renforcer le rôle du Comité national de la dette publique, et achever l’audit complet des arriérés de paiement lancé par l’Inspection générale des finances le 21 juillet 2025 ».

Gemayel a aussi mentionné « l’établissement d’une base de données centralisée de la dette, des mesures pour renforcer les contrôles des engagements budgétaires, et la consolidation progressive des comptes bancaires sous le Compte unique du Trésor », avec des discussions devant se poursuivre avant présentation au conseil d’administration du FMI.

Sur un nouveau programme sollicité par les autorités, « le FMI est prêt à aider le Sénégal à concevoir un ambitieux programme de réformes aligné sur la stratégie nationale de développement, Vision 2050, et le Plan de redressement économique et sociale récemment publié, tout en intégrant les leçons tirées des conclusions de la Cour des comptes », a indiqué Gemayel.

Quatre piliers stratégiques ont été notés : « (i) renforcer la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire ; (ii) soutenir la reprise des secteurs stratégiques pour favoriser une croissance inclusive ; (iii) renforcer le capital humain et améliorer l’équité sociale ; (iv) renforcer la résilience aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles », visant « à consolider la stabilité macroéconomique, renforcer les équilibres fiscaux, mieux contrôler la dette, et promouvoir une croissance durable et résiliente ».