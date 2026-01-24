Visite officielle au Maroc : le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Rabat et Casablanca

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle au Royaume du Maroc les 26 et 27 janvier 2026, dans le cadre de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Cette mission s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre Dakar et Rabat.

Selon les autorités consulaires sénégalaises à Casablanca, cette visite traduit la volonté des plus hautes autorités de l’État de consolider un partenariat bilatéral fondé sur la coopération, le respect mutuel et l’intérêt commun. Le Premier ministre entend ainsi donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, qu’il qualifie de « relations solides, construites sur une longue tradition de fraternité et de coopération stratégique ».

En marge des travaux officiels, une rencontre d’envergure est prévue entre Ousmane Sonko et la communauté sénégalaise établie au Maroc. Ce rendez-vous est fixé au mardi 27 janvier à partir de 17 heures, à la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V de Casablanca.

À travers cette initiative, le chef du gouvernement souhaite instaurer un cadre d’échanges directs avec les compatriotes vivant à l’étranger. Pour Ousmane Sonko, il s’agit de « placer le dialogue, l’écoute et la concertation au cœur de l’action gouvernementale envers la diaspora sénégalaise ». Il estime que les Sénégalais de l’extérieur constituent « une composante essentielle de la nation, dont l’engagement citoyen et économique mérite une attention particulière ».

Le Premier ministre a également souligné l’importance de renforcer les liens entre l’État et la diaspora, affirmant que « la construction nationale ne peut se faire sans l’apport déterminant de nos compatriotes établis à l’étranger ». Cette rencontre vise ainsi à « consolider l’unité, la cohésion et le sentiment d’appartenance autour des valeurs de paix, de fraternité et de respect mutuel ».

Les autorités consulaires appellent l’ensemble de la communauté sénégalaise au Maroc à prendre part massivement à ce moment de dialogue et de partage, présenté comme une étape importante dans la nouvelle approche des relations entre l’État sénégalais et sa diaspora.