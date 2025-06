Visite officielle en Sierra Leone : le Premier ministre Ousmane Sonko reçu par le Président Julius Maada Bio

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a été reçu ce mardi 3 juin 2025 par le Président Julius Maada Bio au palais présidentiel, le State House, à Freetown dans le cadre de sa visite officielle au lendemain de sa venue dans ce pays.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays de l’Afrique de l’Ouest.

Après l’étape de la Cote d-Ivoire, celle de la Guinée, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko est arrivé hier lundi à Feetown.

Avec sa délégation, le président du Pastef et les partenaires ont échangé sur les perspectives de coopération entre le Sénégal et la Sierra Leone, notamment dans les domaines du commerce, du transport maritime, et de l’intégration régionale.

Le chef du gouvernement a profité de la tribute offerte pour transmettre les salutations du Président Bassirou Diomaye Faye à son homologue sierra-léonais.

L’ex maire de Ziguinchor a profité de cette rencontre pour présenter la nouvelle orientation diplomatique du Sénégal.