Visite officielle d’Ousmane Sonko aux Émirats : Renforcement des liens bilatéraux avec les Émirats arabes unis

En pleine visite officielle aux Émirats arabes unis, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu ce mardi une séance de travail fructueuse avec Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre émirati chargé des Affaires africaines. Cette rencontre, qui s’inscrit dans un agenda diplomatique chargé, vise à consolider les relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats, en explorant de nouvelles opportunités de coopération.

Arrivé dimanche dernier à Abou Dhabi avec une importante délégation gouvernementale, Ousmane Sonko effectue une visite de travail qui se prolongera jusqu’au 12 septembre. Accompagné de ministres et d’experts, le chef du gouvernement sénégalais a été chaleureusement accueilli à son arrivée, marquant le début d’une série d’entretiens stratégiques. Au cours de la séance avec Sheikh Shakhboot Al Nahyan, les discussions ont porté sur plusieurs aspects des relations bilatérales, incluant le renforcement de la coopération économique, commerciale et diplomatique. Les deux personnalités ont insisté sur l’importance de booster les échanges entre les deux nations, en mettant l’accent sur des secteurs clés comme l’exploitation des ressources minières et l’industrie.

Les Émirats arabes unis représentent un partenaire stratégique pour le Sénégal, particulièrement dans le domaine des investissements et du développement durable. La visite d’Ousmane Sonko met en lumière des opportunités spécifiques, telles que l’exportation de l’or sénégalais et de l’acide phosphorique vers les marchés émiratis. Ces ressources naturelles pourraient ouvrir la voie à des accords commerciaux accrus, favorisant ainsi la diversification de l’économie sénégalaise et la création d’emplois. “Les échanges ont été constructifs et ont permis d’identifier des pistes concrètes pour une collaboration mutuellement bénéfique”, a rapporté une source proche de la délégation sénégalaise, soulignant l’engagement des deux parties à approfondir leurs liens.

Cette rencontre n’est que la première étape de la visite. Le Premier ministre Sonko est attendu pour d’autres audiences avec des hauts responsables émiratis, potentiellement incluant des discussions sur les infrastructures, l’énergie renouvelable et la formation professionnelle. Le gouvernement sénégalais voit dans ces partenariats un levier pour accélérer la mise en œuvre de son plan “Sénégal Émergent”, tout en respectant les principes de souveraineté et de développement inclusif prônés par le président Bassirou Diomaye Faye.

Contexte diplomatique et enjeux stratégiques

Depuis son accession au pouvoir en 2024, Ousmane Sonko, figure emblématique du Parti des Travailleurs et de l’Équité Sociale (PASTEF), multiplie les initiatives diplomatiques pour repositionner le Sénégal sur l’échiquier international. Les Émirats, avec leur expertise en diversification économique post-pétrole, offrent un modèle inspirant et des investissements substantiels en Afrique. Les relations bilatérales, déjà solides, pourraient être portées à un nouveau niveau grâce à cette visite, qui intervient dans un contexte géopolitique où l’Afrique de l’Ouest cherche à renforcer ses alliances avec le Golfe.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de cette rencontre a suscité un vif intérêt au Sénégal, avec de nombreux internautes saluant l’approche proactive du Premier ministre en matière de diplomatie économique. Tandis que la visite se poursuit, tous les regards sont tournés vers les annonces potentielles d’accords concrets qui pourraient marquer un tournant dans les relations Sénégal-Émirats.

Cette visite officielle illustre la volonté du Sénégal de forger des partenariats gagnant-gagnant, contribuant à la stabilité et au progrès partagé en Afrique et au Moyen-Orient.