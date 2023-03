Visite économique à Sédhiou: Le président Macky Sall prend une grosse décision

Le président de la république a prit une décision de taille ce mardi 28 février lors du conseil présidentiel qu’il présidait à la gouvernance de Sédhiou ou il effectue une tournée économique depuis lundi dernier.

En effet, le chef de l’Etat s’est engagé à construire pour satisfaire une vieille doléance et une demande plus qu’ urgente longtemps formulée par les habitants, le pont de Thémento et de baptiser cette infrastructure du nom du professeur Balla Moussa Daffé.

La construction de ce pont attendu avec impatience va désenclaver, selon les intervenants locaux du jour, le secteur concerné, faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens et connecté la région de Sédhiou aux autres localités voisines.

Source: Kewoulo.info/ tv

Ange Marie/ Alassane Touré