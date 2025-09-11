Visite de courtoisie : Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye reçu par Monseigneur André Guéye

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a effectué, ce jeudi 11 septembre 2025, une visite de courtoisie auprès de Monseigneur André Guéye, nouvel Archevêque de Dakar.

Au cours des échanges, le Président Ndiaye a salué le rôle majeur de l’Église dans la promotion de la paix, de la solidarité et du vivre-ensemble, valeurs essentielles à la cohésion nationale.

Il a également souligné l’importance du dialogue islamo-chrétien au Sénégal, véritable socle de l’harmonie sociale et de la stabilité du pays. À cette occasion, il a réaffirmé l’attachement du gouvernement du Sénégal à la préservation de cette tradition séculaire de tolérance et de coopération entre les différentes confessions religieuses, qui constitue l’une des richesses fondamentales de la Nation.

De son côté, Monseigneur André Guéye a délivré un message empreint de fraternité et d’espérance, rappelant la responsabilité partagée des croyants dans la construction d’une société juste et pacifique.

L’Archevêque a conclu en formulant une prière pour les autorités du pays ainsi que pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal.