Virements suspects : un ex-gardien des Lions sommé de justifier 14 milliards FCFA

Un nouveau scandale financier secoue le Sénégal. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a été saisie par un référé de la Cour des comptes concernant la situation financière 2019-2024, dans le cadre d’une délégation judiciaire du Pool judiciaire financier.

Plus de 25 sociétés sont dans le viseur des enquêteurs pour des conventions de substitution de débiteur avec l’État jugées opaques, impliquant une vingtaine de directeurs et gérants. Parmi elles figurent Immoland, Computerland, Motorsland SARL, Dermond Oil and Gas, Sored-Mines, Carrefour Automobiles, Agripo Tv, Jamaries SA, ou encore Green Sarl.

Les auditions ont débuté et plusieurs patrons ont déjà été convoqués pour des soupçons de détournement et de blanchiment d’argent. Selon Solo Quotidien, l’ancien gardien des Lions, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, patron de SCI FARA, devra justifier un virement de plus de 14 milliards de FCFA, tout comme Elhaj Malick Gaye, ex-administrateur de l’AGETIP.

La Cour des comptes relève un faisceau d’irrégularités : absence de liens juridiques entre les sociétés et l’État, manque de justification économique et risques élevés de manipulations pour détourner des fonds publics.

Un dossier explosif, qui pourrait dévoiler de nombreux « cadavres dans les placards ».