Vers un renforcement de la législation contre l’homosexualité : le gouvernement confirme l’avancée du processus

Invité de l’émission « Nay Leer » sur la RTS (médias public, chaine nationale), le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiekk Sarré, a annoncé que le processus législatif visant à durcir les lois contre l’homosexualité est bel et bien enclenché.

Selon lui, le groupe parlementaire de Pastef a entamé des discussions avec le collectif religieux conservateur And Saam Jikko yi, à l’origine d’un projet de loi pour une criminalisation plus stricte des pratiques homosexuelles. « Le collectif a été reçu par les députés de Pastef. Ils ont discuté du projet de loi. Ce qui reste maintenant, c’est d’écrire le texte et que l’Assemblée nationale le vote », a-t-il précisé.

Le ministre a affirmé que l’orientation du gouvernement reflète la position majoritaire des Sénégalais : « Que ce soit vous ou moi, personne ne cautionne l’homosexualité », a-t-il déclaré.

Il a aussi tenu à rassurer quant à l’indépendance des autorités face aux pressions extérieures : « Ni le président de la République ni le Premier ministre ne cèdent à aucune pression. Notre culture n’accepte pas l’homosexualité. Nous sommes contre. »