Vélingara : un arrêté préfectoral interdit la sortie du Kankourang dans le département

Dans la décision, Ndeye Sall évoque comme motif des risques de « trouble à l’ordre public » et prévient que « toute violation expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements ».

Cette mesure intervient une semaine après la mort par arme blanche d’un jeune lors de la sortie du Kankourang dans la commune de Vélingara. Le présumé meurtrier, qui avait pris la fuite, a finalement été interpellé en Gambie.