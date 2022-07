Vélingara : La gendarmerie s'interpose entre militants de BBY et ceux de l'Inter coalition Yewwi-Wallu

La caravane de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu a foulé le sol de la capitale du Firdou hier nuit. L’étape de Vélingara a été décisive pour Ousmane Sonko et sa délégation. Dans les rues de la ville, certains militants de Bby ont voulu en découdre avec ceux de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu. Et cela au moment où la caravane de Sonko et sa suite a voulu passer devant le domicile du maire de Vélingara, Wourry Baîlo Diallo. L’intervention rapide des hommes en bleu, a permis d’éviter l’irréparable. Les gendarmes se sont mis entre les deux groupes pour les séparer.

Vélingara a fortement mobilisé et déroulé le tapis rouge à la délégation de l’Inter-coalition. Des jeunes et autres adultes sont sortis massivement pour accueillir la caravane de Sonko. Malgré la contre-mobilisation de Bby, Yewwi-Wallu a fait foule autour de Ousmane Sonko dans les rues de la ville de Vélingara.