Véhicule volé, chauffeur de taxi ligoté : le plan macabre de trois hommes déjoué par la police…

À l’approche de la Tabaski, un fait divers glaçant a secoué la commune de Mbour. Trois individus ont été arrêtés après avoir violemment agressé un chauffeur de taxi à Touba, dans le but de revendre son véhicule… pour acheter un mouton.

L’Obs explique que le 5 juillet 2021, Mahib Guèye attire le chauffeur Galass Diop dans un guet-apens avec l’aide de ses complices, Pape Faye et Ibrahima Sow. Après avoir simulé une course, ils l’étranglent, le ligotent, l’enferment dans un sac et le jettent près de l’héliport de Touba.

Ils prennent ensuite la fuite vers Malicounda pour tenter de vendre le véhicule volé. Ironie du sort : l’acheteur potentiel se révèle être un policier sous couverture. Les trois hommes sont arrêtés sans résistance et avouent les faits, reconnaissant également avoir soutiré 125 000 FCFA à leur victime.

Jugés hier par la Chambre criminelle de Mbour, le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu le 22 juin.