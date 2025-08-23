Variole du singe: Un cas positif du Mpox détecté à Dakar

Un cas de Mpox, ou variole du singe, vient d’être détecté au Sénégal. L’annonce a été faite par le ministère de la Santé. Il informe que c’est le vendredi 22 août 2025 qu’il a été informé de la confirmation de ce cas. «Il s’agit d’un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025», indique le département ministériel.

Puis, présentant des signes évocateurs de la maladie, l’individu a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025, indique la même source.

Pour l’instant, l’état clinique du patient est stable, rassure le ministère de la Santé dans son communiqué. Il est actuellement placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le ministère dit avoir immédiatement mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie. Il invite la population à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes.