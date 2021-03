USA : Retour sur l’arrestation de l’activiste Ousmane Tounkara avec plus de précisions exactes

La rédaction de Kewoulo avait, il y a deux jours, repris un article annonçant la libération de l’activiste, Ousmane Tounkara, arrêté aux Usa après la dénonciation des autorités sénégalaises des faits de «menaces de mort à l’encontre de personnalités proches du régime», «d’appel à l’insurrection» et de «terrorisme.» Passé le temps de l’annonce, Kéwoulo qui s’est bâti une réputation de «journal crédible», jamais pris à défaut, a entrepris de vérifier l’information à la source. Et après de nombreux recoupements, Kéwoulo a découvert que l’info était fausse. Et la rédaction tient à s’excuser auprès de ses lecteurs.

Après de nombreux recoupements, Kéwoulo a appris de sources proches de la famille de l’activiste, Ousmane Tounkara, que “c’est le mardi 9 mars qu’il a été arrêté par des agents du Fédéral Bureau Of Investigation (FBI) pour des accusations de terrorisme. Finalement, puisque les enquêteurs américains n’ont rien trouvé à lui reprocher sur ce plan, ils l’ont remis aux services de l’immigration (ICE). » Comme avec Assane Diouf, l’insulteur public n°1, c’est par un signalement des services sénégalais auprès de leurs collègues américains que les emmerdes ont commencé pour Ousmane Tounkara. Si c’est le 9 mars que les agents fédéraux sont arrivés à Ousmane Tounkara, son signalement auprès des conseillers américains a été fait depuis plusieurs mois. Mais, les Américains qui ne trouvaient rien à reprocher à Tounkara en dehors de ses vidéos toujours intégralement transcrites en Anglais ont attendu le bon moment.

Et un motif valable. « Et cette opportunité, à en croire des sources dignes de foi, est tombée il y a quelques semaines. Les autorités consulaires savaient que ses papiers, notamment, sa Green Card est arrivée à expiration. Et en cette période de Covid, les renouvellements prennent du temps. Et, puisqu’elles ont compris que Tounkara se trouvait dans une situation temporaire d’irrégularité, les autorités sénégalaises ont activé l’action de dénonciation. » C’est comme cela que le FBI a arrêté Ousmane Tounkara, le 9 mars 2021, au moment où Dakar pleure ses morts de l’affaire Adji Sarr VS Ousmane Sonko. Si, au cours de l’enquête préliminaire, les agents fédéraux ont découvert que les faits –les menaces de tuer et de brûler des maisons appartenant à quelques autorités – que le Sénégal lui reprochait relevait de son droit constitutionnel, –Freedom Speech– le fait d’être en situation irrégulière constitue une infraction aux yeux de la loi américaine sur l’immigration.

Pour rappel, connu pour son aversion du régime du Président Macky Sall, Ousmane Tounkara s’était révélé aux Sénégalais en portant le combat pour le maintien de Assane Diouf, menacé d’expulsion, aux USA. N’ayant pas réussi à faire échouer ce projet de rapatriement de «l’insulteur public n°1», Ousmane Tounkara s’est transformé en l’activiste le plus radical du régime sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, dans l’une de ses dernières vidéos, il appelait ouvertement à s’en prendre à des autorités politiques sénégalaises. Et à bruler leurs domiciles. “Nous connaissons là ou vous habitez et nous viendrons vers vous. ” A-t-il répété en de nombreuses occasions. Pour rappel, Ousmane Tounkara vit aux USA depuis plus de 20 ans et il est père de 5 enfants. L’année dernière, à en croire des sources proches du milieu des activistes, il était venu au Sénégal. Et cette visite avait suscité une vive polémique dans le pays dans le cercle des opposants sur la toile. Il est, depuis quelques jours, incarcéré dans la prison de Hudson Country Jail de New Jersey, une ville proche de l’état de New-York.