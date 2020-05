USA: la chanteuse Beyoncé lance une campagne de dépistage mobile du coronavirus

Afin de lutter contre le Covid-19 dans sa ville natale, Beyoncé a décidé de mettre la main à la patte. Sur son site officiel, la chanteuse a annoncé lancer une campagne de dépistage mobile du virus les 8 et 9 mars prochains dans la commune de Houston, au Texas.

Avec prés de 1,2 milions de cas confirmés et plus de 70 000 décès, le Covid 19 est entrain de ravager les Etats-Unis désormais le territoire le plus touché au monde. Avec de plus en plus de cas confirmés, l’intégralité du pays n’est pas soumis au confinement. Si certaines célébrités recommandent à leur communauté de respecter les règles de distanciation sociale actuellement imposées en Europe, le germe infectieux continue encore et toujours sa traversée. Raison pour laquelle de nombreuses personnalités ont décidé d’agir contre la maladie, en faisant des dons auprès d’associations pour venir en aide aux soignants, ou encore pour aider à l’achat de respirateurs, indispensables pour la guérison des cas les plus graves. Plus récemment, Beyoncé Knowles et sa mère Tina ont décidé d’aider la ville de Houston, au Texas, à lutter contre le coronavirus. Comment ? En finançant une campagne de détection mobile de la maladie, disponible les 8 et 9 mars prochains dans les rues de la commune.

Ainsi la star a, officiellement annoncé sur son site, son entrée dans la lutte contre le covid 19. Le tout en planifiant cette campagne de détection mobile dans sa commune natale, la ville de Houston. L’objectif est de détecter les différents porteurs de la maladie, afin de prendre les dispositions nécessaires à leurs soins, tout en minimisant les risques de transmission. Voilà une action solidaire qui devrait encore augmenter son taux de popularité sur le territoire, et dans le reste du monde !