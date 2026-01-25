C’est un accident d’une gravité énorme qui sest déroulé sur l’autoroute A1 qui mène de l’aéroport de Diass au centre de la capitale du Sénégal. Selon un premier bilan, il y aurait 5 morts.

En debut d’après midi de ce 25 janvier, a 13 heure exactement, un camion transportant un conteneur de merchandises a fait tomber sa cargaison sur un véhicule de particulière. Et selon es informations obtenues par kewoulo “5 corps ont été extraits sous le conteneur.”

Ce terrible accident a causé un embouteillage monstre qui a paralysé toute la circulation, dans les deux sens de l’autoroute. “Parce le conteneur a même écrasé la barrière et s’est retrouvé sur l’autre voie”, ont confié à Kewoulo des sources ayant été témoins du drame….