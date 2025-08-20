C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, le chef du Gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko et les hauts responsables des organisations du secteur privé se sont donnés rendez ce mercredi dans la journée, dans le cadre de l’agenda national de transformation Sénégal 2050.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort gouvernemental visant à trouver des solutions durables pour répondre aux préoccupations des travailleurs et des employeurs, notamment en matière de conditions de travail et de rémunération.

C’est une quinzaine d’organisation qui est attendue dont: le CIS, le CNP, la CNES, le MDES, le CDES, le GES, l’Unacois JAPPO, l’Unacois YESSAL, le CNE, de l’UFCE, la CCIAD, de l’UNCCIAS, l’UNCM, l’ACIS, le CNCR.

Cette rencontre, qui va aborder les enjeux économiques du pays, intervient dans un contexte de tension sociale et de défi économique majeur.