C’est une révélation de taille que vient de faire le professeur Luc Montagnier sur le plateau de Itélé. Pour ce biologiste français codécouvreur du virus du sida et Prix Nobel de Médecine, « il y a une part de VIH Sida dans la conception du Covid-19. » Aussi, ce brillant généticien maître absolu dans son domaine, des pressions ont été exercées sur des chercheurs indiens pour qu’ils cachent cette vérité à l’opinion. A l’en croire, ce virus responsable de cette grande pandémie mondiale est une création de laboratoire qui a échappé à ses concepteurs.

Ce n’est pas un complotiste qui parle. Cette fois ci, c’est le très respecté professeur de médecine, le biologiste Luc Montagnier, codécouvreur du VIH Sida et Prix Nobel de la paix qui s’y est mis. Ce matin, chez nos confrères de Cnews, ex-Itélé, le savant a expliqué que « le génome du Covid-19 contient une part de VIH-Sida. » Et, alors que le monde scientifique s’était abstenu de faire une telle affirmation qui comporte de gros risques financiers, sécuritaires etc., le professeur Luc Montagnier a fait savoir que ce qu’il vient de découvrir, des scientifiques indiens très respectés l’avaient découvert.

« Mais, on a mis des pressions sur eux pour qu’ils changent les résultats de leurs recherches. » A-t-il déclaré. Si cette thèse venait à se vérifier, cela va terriblement mettre à mal les relations que les citoyens du monde entretiennent avec des organismes comme l’OMS. Pour rappel, cet organisme qui vient de subir les foudres de Donald Trump avait été accusé de conflit d’intérêt dans l’affaire de la crise du SRAS. Pour cet éminent virologue français qui dit n’avoir plus rien à perdre, « l’histoire d’un virus parti d’un marché d’un marché d’animaux est une légende chinoise. »

Contrairement à ce que de nombreuses personnes croient à travers le monde, « c’est un virus créé par l’homme » a fait savoir Luc Montagnier. A en croire les révélation du professeur Luc Montagnier, le génome responsable de la mort de plus de 100000 personnes à travers le monde serait une création de l’homme qui a échappé du laboratoire P4 de Wuhan, en Chine. Ce fameux laboratoire, pour rappel, a été équipé par la France et son fameux service de P4 Lyon Meyrieux. Il a entre autre personnalités vu la participation de Bernard Cazeneuve, l’ancien ministre de l’intérieur de Nicolas Sarkozy.