La cour d’appel de Paris a rendu mardi son verdict dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national (devenu Rassemblement national). Et le couperet tombe pour Marine Le Pen !

Marine Le Pen est condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, dans ce dossier qui empoisonne son avenir politique à l’approche de l’élection présidentielle française de 2027.

Cette décision intervient après plusieurs semaines d’audience en appel, consacrées à l’examen du système présumé d’emplois fictifs d’assistants parlementaires européens.

La justice reprochait aux responsables du parti d’avoir utilisé des fonds du Parlement européen pour rémunérer des collaborateurs qui auraient, en réalité, travaillé pour les activités internes du Front national.