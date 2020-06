L’armée sénégalaise vient d’annoncer la mort de deux de ses éléments dans l’arrondissement de Goudomp. En mission pour accompagner au retour des populations dans cette zone abandonné de la Casamance -depuis 28 ans-, ces militaires ont perdu la vie suite à l’explosion de leur véhicule qui a marché sur une mine.

L’opération d’accompagnement au retour des déplacés de Bissine, d’Albondy et de Niadhiou commence à devenir dangereuse. A en croire un communiqué de la Dirpa, « des soldats en mission de sécurisation ont sauté sur une mine anti-char à Bissine » Diola, vers les coups de 14 heures, ce lundi. Et deux des militaires sont morts sur le coup. Avec eux, deux autres soldats sont grièvement blessés et évacués vers l’hôpital régional de Ziguinchor.

Aussi, la Dirpa a fait savoir que « les familles des victimes ont été informées et qu’une assistance sera mise en place pour accompagner les survivants. » Comme l’avait annoncé Kewoulo, l’armée qui s’est réimplantée dans la zone a décidé de ramener chez elles des populations déplacées de Bissine, de Albondy et de Niadhiou. Ces populations, devenues des réfugiés, avaient quitté leurs villages depuis 1992 et comptent, cette année, revenir dans ce qu’était leurs chez eux. Et le MFDC, qui a occupé, ces villages abandonnés et profitent des arbres fruitiers s’oppose fermement à ces retours.