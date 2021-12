La Chambre d’accusation du Tribunal de Grande instance de Dakar a accordé une liberté provisoire à Thierno Amadou Diallo, l’homme qui avait filmé Kilifeu, recevant de l’argent pour une affaire de visa et de passeports diplomatiques. Me El Hadji Diouf confirme avoir plaidé pour son client Thierno Amadou Diallo dit “Thier”, hier mardi. Selon l’avocat, Thier est une victime et il a le droit d’obtenir une liberté provisoire.

Thierno est une victime

Joint au téléphone par Senego, Me El Hadji Diouf déclare : “Thierno Amadou Diallo a été libéré. Il a obtenu une liberté provisoire. Il en a le droit comme tous les Sénégalais. En plus de ça, Thierno Diallo est une victime. Il a aidé les Sénégalais à découvrir le vrai visage de Kilifeu et Simon. Donc, on devrait l’applaudir“, a fait savoir Me El Hadji Diouf. Il ajoute: “Simon est sorti de prison parce qu’il est malade. C’est Simon et Kilifeu, qui ont fauté. Thierno n’a rien fait. J’ai plaidé pour lui hier mardi devant la barre. C’est pour cela, qu’il a obtenu une liberté provisoire“, a-t-il confirmé

Rappel

Les membres de Y’en a marre, par la voix de son coordonnateur, ont aussi fait une grosse révélation. En effet, ils ont annoncé la libération “en catimini” de Thierno Amadou Diallo, codétenu de Kilifeu. Sur cette affaire, le mouvement Y’en a marre annonce une grande manifestation le 10 décembre prochain à 16 heures devant l’Assemblée nationale. Face à la presse, ce mercredi, Aliou Sané et Cie ont dénoncé une justice à deux vitesses dans cette affaire supposée trafic de passeports diplomatiques.