Université du Sénégal oriental :le ministre Déthié Fall exige une accélération des travaux pour une livraison impérative en octobre 2026

En visite sur le chantier de l’Université du Sénégal oriental (USO), le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a insisté sur la nécessité d’accélérer l’exécution des travaux afin de respecter l’échéance fixée à octobre 2026.

Cette visite, effectuée le vendredi 23 janvier, a permis au ministre d’évaluer l’état d’avancement du projet et d’échanger avec les responsables de l’entreprise en charge de la construction. Selon les informations communiquées sur place, les travaux de gros œuvre affichent un taux de réalisation estimé à 80 %.

Tout en saluant les progrès enregistrés, Déthié Fall a appelé à une vigilance accrue pour les étapes à venir. Il a rappelé que les phases restantes du chantier sont déterminantes pour la livraison de l’infrastructure dans les délais impartis. « Le respect du calendrier reste une priorité absolue », a-t-il souligné.

Afin d’optimiser le rythme des travaux, le ministre a recommandé le renforcement de l’éclairage du site et la mise en place d’équipes travaillant de nuit, dans le but d’augmenter les heures de production.