Université Gaston Berger : Les étudiants de Saint-Louis décrètent 48h de grève pour dénoncer la précarité sur le campus

La Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété 48 heures de cessation d’activités pédagogiques et 48 heures sans ticket de restauration à partir de ce vendredi 23 mai.

Le climat social se tend à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce vendredi 23 mai, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a lancé un mot d’ordre de grève de 48 heures, couplé à une suspension de l’utilisation des tickets de restauration. Un double arrêt destiné à attirer l’attention des autorités sur une série de revendications restées sans réponse.

Au cœur de la grogne étudiante : le non-démarrage des travaux de la plateforme du village O et du chapiteau du restaurant N2, deux infrastructures attendues depuis plusieurs mois et jugées essentielles pour améliorer les conditions de vie et d’étude sur le campus.

La coordination pointe également l’absence de connexion wifi fonctionnelle, une situation jugée inacceptable dans un contexte d’enseignement numérique de plus en plus dominant. « Il est inadmissible qu’en 2025, les étudiants soient encore privés d’un accès régulier à Internet », déplore un porte-parole de la CESL.

Autre motif d’inquiétude : l’insécurité persistante sur le campus. Des cas de vols et d’agressions ont été rapportés ces dernières semaines, accentuant le malaise chez les étudiants, notamment ceux résidant dans les villages universitaires les plus éloignés.