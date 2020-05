Le génie créateur sénégalais n’a point de limite. Sidy Ndao est entré dans l’histoire en inventant un nano-ordinateur thermique capable de résister à une température de 400°.

Docteur et fondateur du Dakar American University of Sciens & Technology (Daust) à Dakar et professeur au Nebraska-Lincoln University, Sidy est un de ces chercheurs qui représentent dignement l’Afrique dans le marché scientifique. Il a réussi à se frayer une place au classement des 10 jeunes scientifiques « rendant optimiste pour le futur » de Word Economic. Sidy est parvenu à déconstruire les stéréotypes négatifs de ses camarades américains concernant l’Afrique.

Passionné de mécanique et de robotique, il poursuit ses études en ce sens aux Etats-Unis.

En 2005, il obtint sa licence en génie mécanique, puis son master en 2007 au City College of New York. Il soutient sa thèse doctorale en 2010 au Rensselaer Poltytechnic Institute.

Sans se lasser, il va encore passer une année comme associé postdoctoral au département

d’ingénierie chimique du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aujourd’hui, grace à

ses travaux sur le fonctionnement d’équipement à température extrême, Sidy Ndao a rendu possible bien des choses à savoir l’installation de laboratoires sur des planètes extrêmement chaudes comme Vénus ou l’exploration des profondeurs de la Terre.

Dans un monde concurrentiel de plus en plus marqué par les innovations technologiques,

Sidy Ndao est un exemple à faire valoir et montrer au jeunes africains, afin de réveiller

en eux le sens du dépassement.