Un nouveau virus de la grippe à potentiel pandémique découvert en Chine

Une nouvelle souche de grippe susceptible de devenir une pandémie a été identifiée en Chine par les scientifiques.

Elle est apparue récemment et est véhiculée par les porcs, mais peut infecter les humains, disent-ils.

Les chercheurs craignent qu’elle puisse muter davantage pour se propager facilement d’une personne à l’autre et déclencher une épidémie mondiale.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème immédiat, ils affirment qu’il présente « toutes les caractéristiques » d’une grande adaptation pour infecter les humains et qu’il doit être surveillé de près.

Comme il est nouveau, les gens pourraient n’avoir que peu ou pas d’immunité au virus.

Ces scientifiques écrivent dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences que les mesures de contrôle du virus chez les porcs et la surveillance étroite des travailleurs de l’industrie porcine devraient être rapidement mises en œuvre.

Menace de pandémie

Une nouvelle mauvaise souche de grippe figure parmi les principales menaces de maladie que les experts surveillent, alors même que le monde tente de mettre fin à l’actuelle pandémie de coronavirus.

La dernière pandémie de grippe que le monde a connue – la grippe porcine de 2009 – a été moins meurtrière qu’on ne le craignait initialement, en grande partie parce que de nombreuses personnes âgées y étaient immunisées, probablement en raison de sa similarité avec d’autres virus de la grippe qui avaient circulé des années auparavant.

Ce virus, appelé A/H1N1pdm09, est désormais couvert par le vaccin annuel contre la grippe afin de s’assurer que les humains sont protégés.

La nouvelle souche de grippe qui a été identifiée en Chine est similaire à la grippe porcine de 2009, mais avec quelques nouveaux changements.

Jusqu’à présent, elle n’a pas représenté une grande menace, mais le professeur Kin-Chow Chang et ses collègues qui l’ont étudiée disent qu’il faut la surveiller.