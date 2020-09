UCAD: La police arrête Pape Touré, coordonnateur de « Sénégal, notre priorité »

Le coordonnateur du mouvement « Sénégal, notre priorité », Pape Touré vient d’être arrêté par la Police devant la grande porte de l’UCAD. Il y était avec deux autres camarades, pour se rendre au point de presse des bacheliers non orientés et les étudiants déclarés non éligibles à l’UVS, prévu aujourd’hui à 09H.

Par la suite, les policiers, dès leur sortie de l’université, les ont interpellés de manière brutale et violente. Ainsi, il dit ne pas savoir l’objet de son arrestation jusqu’à présent.

Présentement, il est au commissariat de Point E, où les policiers sont en train de l’entendre sur PV.