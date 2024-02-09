Amadou Ba se prononce : « Aujourd’hui, mes priorités restent celles d’un … »

Candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba digère le report du scrutin acté par les députés du PDS soutenus par la majorité. Celui qui s’imaginait il y a quelques jours au Palais a été obligé de changer de priorités. Désormais, il souhaite se concentrer sur sa tâche de Premier ministre après avoir été confirmé par Macky Sall.

« Mes priorités restent celles d’un Premier ministre : il s’agit notamment de la coordination de l’action gouvernementale pour plus de performance et de qualité. Je dois traduire en actes les attentes du chef de l’État, qui tient à l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, à l’emploi des jeunes et à l’accès de tous nos compatriotes à des soins de santé de qualité. Le tout dans un climat de paix et de sécurité. Ma responsabilité est de travailler chaque jour à la stabilité de mon pays« , a déclaré le PM sur Jeune Afrique.

Malgré le « hold-up » des députés de la majorité, qui ont voté en faveur de l’ouverture d’une enquête parlementaire où il est accusé de corruption, Amadou Ba se réjouit d’avoir été confirmé à son poste par Macky Sall. « Je remercie vivement le chef de l’État pour cette marque de confiance. Je dois être à la hauteur du défi, dans un contexte économique et social qui demande beaucoup d’efforts« , clame-t-il.