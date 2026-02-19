Après au moins trois (03) reports en raison d’une grève des avocats marocains, le procès des 17 supporters sénégalais détenus au Maroc se poursuit ce jeudi 19 février, au Tribunal de Rabat. Détenus depuis le 18 janvier, ils sont poursuivis pour des faits présumés «d’hooliganisme» et de «troubles à l’ordre public», suite aux violences enregistrées lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Me Kabou, l’un des avocats des prévenus, depuis l’interpellation de ses clients, a dénoncé «une prise d’otage», estimant que les droits de ses clients sont «violés» par la justice marocaine. «À la suite d’une première audience tenue aujourd’hui et avant laquelle nous avions posé les préalables d’une présence comme la communication de la procédure et la préparation de nos clients, le Président du tribunal renvoie l’audience au 19 février pour plaidoirie des avocats», avait-il écrit le 12 février.

L’Etat sénégalais, de son côté, a annoncé que les «assurances reçues» des autorités marocaines pourraient aboutir «très bientôt» à la libération des détenus, plus d’un mois après les faits.