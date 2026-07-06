Papa Boy Djiné condamné pour trafic de chanvre indien et remis en liberté

Le lutteur Papa Boy Djiné a été reconnu coupable de trafic de chanvre indien par le tribunal. À l’issue de son procès, il a été condamné à une amende de 50 000 francs CFA.

Selon les informations rapportées par la RFM, cette condamnation lui permet toutefois de retrouver la liberté. Le lutteur, également connu comme l’époux de Ndeye, est ainsi rentré chez lui après le prononcé du verdict.

Cette décision met un terme à la procédure judiciaire engagée contre le sportif. Aucune autre précision n’a, pour l’heure, été communiquée sur les circonstances de l’affaire ou sur une éventuelle suite judiciaire.