Travaux au poste de Hann : des perturbations électriques annoncées dimanche dans plusieurs quartiers de Dakar

À travers un communiqué publié le 10 février 2026, la société nationale d’électricité, Senelec, informe sa clientèle de perturbations prévues dans la fourniture d’électricité le dimanche 15 février.

Selon la note , ces coupures sont liées à des travaux de coupure générale au poste de Hann. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des installations et d’amélioration de la qualité du service.

L’alimentation électrique sera ainsi perturbée entre 8h et 16h dans plusieurs localités de la banlieue dakaroise, notamment Golf Nord, Hamo, Dalifort, une partie de Mariste, ainsi que certaines industries situées sur la route de Rufisque, dans les zones de Pikine et Dalifort.

Dans son communiqué, la société indique que ses équipes techniques seront mobilisées afin d’assurer le bon déroulement des travaux et de réalimenter les clients impactés dans les meilleurs délais.

Senelec présente également ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés, précisant que ces interventions visent à renforcer la sécurité et la fiabilité du réseau électrique.