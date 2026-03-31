Transport aérien : L’aéroport de Ziguinchor opérationnel dès le 30 avril prochain

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a confirmé l’ouverture de l’aéroport de la capitale du Sud pour la fin du mois d’avril 2026. Un premier vol commercial est déjà programmé pour le 1er mai, marquant une étape cruciale pour l’économie de la Casamance.

L’attente des populations du Sud touche à sa fin. En marge de la cérémonie d’ouverture du nouveau salon d’honneur de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réaffirmé l’engagement de l’État : l’aéroport de Ziguinchor rouvrira ses portes le 30 avril 2026.

Un calendrier rigoureux

Le ministre a assuré que le chantier progresse conformément aux exigences de coût, de délai et de qualité. Pour valider cet état d’avancement, une visite de terrain décisive est prévue le 7 avril, en présence du ministre des Transports aériens.

Ce rendez-vous technique devrait préparer le terrain pour une ouverture solennelle. Selon les autorités, l’inauguration officielle pourrait être marquée par l’atterrissage d’un vol spécial transportant de hautes autorités, symbole de l’importance stratégique de cette infrastructure pour la souveraineté nationale.

Le 1er mai, une date charnière pour le commerce

Au-delà du symbole, l’aspect opérationnel est la priorité. Dès le lendemain de l’ouverture, soit le 1er mai 2026, un vol commercial inaugural est programmé. L’objectif est clair : rendre l’infrastructure immédiatement utile aux usagers et booster les échanges économiques dans la région.

« Cette infrastructure contribuera au désenclavement de la Casamance et au développement économique local », a souligné Déthié Fall, rappelant que la connectivité aérienne est un levier majeur pour le tourisme et le commerce régional.

Une modernisation globale du réseau

Ziguinchor n’est que la partie émergée d’un vaste plan de modernisation. Le ministre a profité de cette tribune pour annoncer la poursuite des chantiers aéroportuaires sur l’ensemble du territoire :

Saint-Louis : Poursuite des projets d’extension.

Nord du pays : Relance du programme de reconstruction des aéroports de Matam et d’Ourossogui.