Transmission volontaire du VIH au Senegal : Voici les détails de l’interrogatoire de Djiby Dramé

Cité par Mamadou Gningue comme étant “son amant”, le chanteur Djiby Dramé a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar.

L’exploitation de son téléphone s’est soldée par la découverte d’éléments compromettants ayant permis l’interpellation de Doudou Lamine Dieng, dénonciateur de l’animateur Pape Cheikh Diallo.

Confronté aux faits, l’artiste Djiby Dramé serait passé aux aveux. Pour justifier son acte, le chanteur âgé de 44 ans aurait confié aux enquêteurs avoir été victime d’abus sexuels durant son enfance, selon des informations exclusives de Seneweb.

Lors de son interrogatoire, il aurait également indiqué que Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng entretenaient une relation.