Transmission volontaire du VIH au Senegal : Après la gendarmerie, 14 présumés homosexuels arrêtés par la police

Des investigations menées au Sénégal

En exécution de la commission rogatoire émise par la justice française, la DIC a mené cette semaine plusieurs opérations sur le territoire sénégalais, sous l’autorité du doyen des juges. Les interventions ont eu lieu notamment aux Almadies, à Ouakam, à Kaolack et à Tivaouane Peulh.

Les perquisitions ont permis la saisie de matériels considérés comme liés aux faits incriminés. Plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de cette procédure.

D’après les éléments de l’enquête, les mis en cause sont soupçonnés d’avoir entretenu des relations sexuelles avec des mineurs, d’avoir filmé les actes et d’avoir transmis les enregistrements au chef présumé du réseau en contrepartie de sommes d’argent. Quatre personnes présentées comme « formateurs au sexe » ont reconnu les faits qui leur sont reprochés au cours des auditions, selon des sources judiciaires.

Parmi les personnes arrêtées figure Birame Senghor, interpellé en compagnie de deux étudiants majeurs, âgés de 28 et 23 ans. Les enquêteurs indiquent avoir saisi sur place divers produits et accessoires liés aux activités suspectées, notamment des lubrifiants, des crèmes de massage et des produits vasodilatateurs.