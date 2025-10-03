Transformation digitale : Ousmane Sonko installe le Conseil national du numérique composé de 20 personnalités

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, jeudi 2 octobre 2025, à l’installation officielle du Conseil national du numérique (CNN), nouvel organe consultatif composé de 20 personnalités issues du secteur public, du privé et de la société civile.

À cette occasion, le Chef du gouvernement a rappelé que « le numérique occupe une place centrale dans les priorités du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et dans l’Agenda national de Transformation ».

Placé sous la coordination stratégique de la Primature, le Conseil national du numérique a pour mission de proposer des recommandations stratégiques sur les politiques numériques nationales et d’accompagner la mise en œuvre des projets structurants du secteur. Il devra aussi encourager l’innovation, la création d’entreprises et le développement d’une économie numérique robuste et créatrice d’emplois.

Le CNN est également chargé de veiller à la coordination et à la synergie des initiatives publiques et privées, tout en promouvant l’inclusion numérique, la protection des données personnelles et la cybersécurité.